Ярославцы стали брать больше кредитов

С начала 2020 года ярославцы взяли кредитов на общую сумму 73 миллиарда рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2020 года жители Ярославской области взяли кредитов на общую сумму 73 миллиарда рублей. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России.

42% всех займов занимает ипотека. За девять месяцев ярославцам на покупку жилья выдали кредитов на 16,9 миллиарда рублей. При этом средний размер ипотечного займа составил 1,9 миллиона. Погасить данную сумму вместе с процентами жители региона должны в среднем за 17,8 лет.

- Принятые государством меры поддержки заемщиков во время пандемии, а также запуск новой льготной ипотеки позволили расширить кредитный рынок региона, не снижая качества кредитного портфеля, - отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Сотрудники банка также отмечают, что на 1 октября 2020 года процент просроченной кредиторской задолженности снизился с 5,1% до 5%.