Ярославский «Шинник» проиграл новичку ФНЛ из Тольятти

Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. ФОТО: ФК "Шинник"

Вчера, 15 ноября, «Шинник» на домашнем поле уступил тольяттинскому «Акрону». Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Первый гол на шестой минуте матча забил футболист «Акрона» Даур Квеквескири. На 30-й минуте Сергею Самодину удалось сравнять счет. Однако в конце первого тайма тольяттинцы забили снова. Автором гола стал Артур Газданов. Третий мяч в ворота «черно-синих» влетел от головы Максима Жестокова.

Новичку ФНЛ «Шинник» проигрывает уже во второй раз. 8 августа на выезде ярославцы уступили тольяттинскому клубу со счетом 1:2.

После 22 тура первенства «черно-синие» занимают последнюю строчку турнирной таблицы. 20 ноября на выезде команда сыграет с «Краснодаром-2».