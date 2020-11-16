Ярославцы собрали 100 тысяч рублей на оплату штрафа за ремонт храма. ФОТО: Наталия Высоцкая

Жители Ярославской области за несколько дней смогли собрать 100 тысяч рублей на оплату штрафа, выписанного приходу храма Смоленской иконы Божией матери.

- Братья и сестры, благодарю за поддержку, за собранные средства. Набрали мы за такой короткой срок средства на штраф, сбор закрываем, низкий поклон вам за то, что откликнулись, не прошли мимо, поддержали. Благодарю от всей души, жду вас в нашем храме, приезжайте, всегда буду рад видеть, - обратился к прихожанам отец Владимир.

Напомним, священник начал ремонт храма без проведения экспертизы и без разрешения департамента охраны объектов культурного наследия, за что был оштрафован.