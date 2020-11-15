Прокуратура проверит обстоятельства смерти Владимира Руденко в ярославской колонии №1

Прокуратура проверит обстоятельства смерти Владимира Руденко Фото: Борис КОКУРИН

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи со смертью осужденного в колонии №1 Ярославля. Сегодня, 15 ноября, тело Владимира Руденко нашли под окнами здания. По предварительной версии, мужчина упал из окна второго этажа.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль прокурором области Дмитрием Поповым, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Владимир Руденко был осужден на 3,5 года по статье "Мошенничество".