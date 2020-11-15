Из Рыбинска в Москву можно будет доехать за 4,5 часа

С 13 декабря начнет работать мультимодальный маршрут Рыбинск-Пассажирский - Ярославль - Москва. ФОТО: группа "Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" ВКонтакте

С 13 декабря из Рыбинска в Москву можно будет добраться за 4 часа 35 минут, обратный путь займет 5 часов 11 минут. С этого дня начнет работать мультимодальный маршрут Рыбинск-Пассажирский - Ярославль - Москва, разработанный в июле этого года.

Как сообщает пресс-служба СЖД, мультимодальный маршрут позволит пассажирам, которые едут из Рыбинска в Москву, делать пересадку с пригородного экспресса "Чайка" на утренний скоростной поезд "Ласточка" Кострома - Москва. Пересадка будет происходить на Московском вокзале в Ярославле.

В обратном направлении можно доехать с пересадкой на вокзале Ярославль-Главный с фирменного скоростного поезда Москва - Ярославль на ускоренный пригородный поезд №6575 Ярославль-Главный - Рыбинск-Пассажирский. Он ездит по рабочим дня с небольшим количеством остановок.

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Рыбинском также имеется: ходит поезд №601/602 Рыбинск - Москва. Но на дорогу до столицы уходит 12 часов 26 минут, а обратно - 11 часов 44 минуты.