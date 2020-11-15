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В Ярославле составили список водоемов, на которые нельзя выходить зимой

Спуск на лед будет под запретом
Полина Вачнадзе
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Спуск на лед будет под запретом

Спуск на лед будет под запретом

Фото: Полина Вачнадзе

Мэрия Ярославля назвала 11 потенциально опасных водоемов города. На них Центр гражданской защиты вместе с территориальными администрациями установят знаки, запрещающие выход на лед. Список опасных мест содержится в постановлении мэрии "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов".

В перечень потенциально опасных участков вошли:

- часть акватории в районе Стрелки,

- участок на Волге в районе очистных сооружений АО "Ярославльводоканал" в поселке Октябрьский,

- участок в районе автодорожного моста через Которосль в районе Московского проспекта, проспекта Толбухина, улицы Городской вал,

- участок у железнодорожного моста через Которосль в районе улиц Городской вал и Магистральная,

- карьеры на бывшей территории завода "Альтаир" в Дзержинском районе,

- карьер в районе улицы Шевелюха,

- карьер в районе улица Папанина у дома №27,

- пруд в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта,

- пруд в районе Парка культуры и отдыха "Нефтяник",

- пруды в районе Петропавловского парка,

- пруд в районе парка "Судостроитель".