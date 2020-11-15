В Ярославле составили список водоемов, на которые нельзя выходить зимой

Спуск на лед будет под запретом
Фото: Полина Вачнадзе
Мэрия Ярославля назвала 11 потенциально опасных водоемов города. На них Центр гражданской защиты вместе с территориальными администрациями установят знаки, запрещающие выход на лед. Список опасных мест содержится в постановлении мэрии "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов".
В перечень потенциально опасных участков вошли:
- часть акватории в районе Стрелки,
- участок на Волге в районе очистных сооружений АО "Ярославльводоканал" в поселке Октябрьский,
- участок в районе автодорожного моста через Которосль в районе Московского проспекта, проспекта Толбухина, улицы Городской вал,
- участок у железнодорожного моста через Которосль в районе улиц Городской вал и Магистральная,
- карьеры на бывшей территории завода "Альтаир" в Дзержинском районе,
- карьер в районе улицы Шевелюха,
- карьер в районе улица Папанина у дома №27,
- пруд в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта,
- пруд в районе Парка культуры и отдыха "Нефтяник",
- пруды в районе Петропавловского парка,
- пруд в районе парка "Судостроитель".