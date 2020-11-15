В ярославской колонии №1 умер осужденный

В ярославской колонии №1 нашли труп мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ярославской колонии №1, которая на всю страну прославилась "делом о пытках", произошло очередное ЧП. 15 ноября на территории обнаружили труп заключенного.

- На место происшествия была вызвана резервная группа с медицинскими работниками. Реанимационные мероприятия результатов не дали, осужденный скончался. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы, в том числе видеозаписи из исправительной колонии №1, будут направлены в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

По данным портала Ярновости, погибший осужденный - экс-директор ярославского комбината соцпитания Владимир Руденко. Он упал со второго этажа и разбился.

В октябре Руденко был осужден за мошенничество при поставка питания в психиатрическую больницу и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Ущерб бюджету региона составил 13,65 миллиона рублей.