Сумка с кирпичами на шее: ярославцы нашли в реке труп маленькой собачки

К собаке была привязана сумка с кирпичами. ФОТО: Юлия Тимофеева

Пост, на который, правда, автор возлагает мало надежд, о чем сам и говорит опубликовала ярославна Юлия Тимофеева. 12 ноября в поселке Норское в реке Нора она нашла труп пекинеса со следами насильственной смерти.

- К ошейнику на собаке был прикреплен поводок, который был привязан к матерчатой сумке набитой желтыми кирпичами. Честно признаюсь, я понимаю, что этот пост в никуда. Но и промолчать тяжело, и писать нет моральных сил. Дело рук хозяина или живодера не узнать, наверное, никогда, - пишет Юлия.

И все же с надеждой обращается к ярославцам: может кому известна эта собачка или кто-то что-то видел. Возможно, что хозяин потерял своего питомца и сбился с ног в поисках.

- Я надеюсь, что это не хозяин так поступил со своим преданным и любящим четвероногим другом. Но не дает покоя, что это сделал человек, - пишет Юлия.

Для связи девушка оставила свои контакты, их можно узнать в редакции КП-Ярославль.

К сожалению, в городе это не первый случай жестокого обращения с животными, за которое, кстати, предусмотрено уголовное наказание. В августе на Пятерке из окна многоэтажки выкинули кота, в июле на Соколе сбросили с высоты двух щенков. инцидентов таких немало, но за последнее время только один человек понес наказание за свое бездушное отношение к братьям нашим меньшим. Жительницу Переславского района оштрафовали за то, что она уморила голодом трех собак.