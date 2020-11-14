Движение общественного транспорта в Рыбинске можно отследить по Яндекс.Картам

Отображается 34 маршрута. ФОТО: администрация Рыбинска

Теперь движение общественного транспорта Рыбинска можно отследить по Яндекс.Картам. в режиме реального времени. Отображается 34 маршрута, сообщает пресс-служба администрации города.

В приложении все виды транспорта - автобусы, троллейбусы и маршрутки - отмечены специальными иконками. На карте видно, где находится транспорт, а если нажать на иконку остановки, появится время, во сколько он там будет. Информация обновляется каждые полминуты.

- Во вкладке "Расписание" можно проверить время отправления. Это поможет пассажирам планировать поездки и экономить время, не стоять на остановках, - пояснили в отделе транспорта и связи.