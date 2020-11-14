Мэрия Ярославля подсчитала бюджет на 2021 год

Бюджет сверстан и внесен на рассмотрение в муниципалитет Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля подсчитала, сколько денег потребуется на содержание города в следующем году - бюджет сверстан и внесен на рассмотрение в муниципалитет.

По проекту, в городской казне в следующем году будет 20,6 миллиарда рублей. Размер собственных доходов - 7,4 миллиарда, остальное, а это 13, 1 миллиарда, поступит из вышестоящих бюджетов. Как сказал мэр Ярославля Владимир Волков, приоритеты не меняются: бюджет традиционно сохранил социальную направленность. 73% бюджета, 15,1 миллиарда рублей, пойдут на меры социальной поддержки.

Кроме того, в следующем году есть важная задача - не наращивать муниципальный долг. его рост заморожен с 1 января 2019 года и в этом году, заверили в мэрии, дополнительных обременений взято не было, несмотря на экономический спад и недополучение доходной части бюджета.

- Дефицита в 2021 году не предусматривается, - сказал мэр Ярославля.

26 ноября проект городской казны будет обсуждаться с ярославцами на публичных слушаниях. 2 и 9 декабря главный финансовый документ Ярославля рассмотрят на профильных комиссиях муниципалитета, а 16 декабря - на заседании муниципалитета.

С проектом можно ознакомиться на портале мэрии в разделе "Власть/Публичные слушания/Публичные слушания по проекту бюджета города Ярославля и отчету о его исполнении".