Прощаемся с осенью: в Ярославскую область после выходных придет зима

В Ярославскую область приходит зима. Скриншот с сайта Gismeteo

По данным Центра "Фобос" эти выходные станут последними днями метеорологической осени, а дальше начнется зима. В субботу и воскресенье среднесуточная температура все еще будет держаться выше ноля, но ярославцев ждет пасмурная и сырая погода. В субботу возможна морось, а в воскресенье пройдет небольшой снег, но до сугробов еще далеко.

На следующей неделе начнется метеорологическая зима. Ежедневно столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже. Днем ожидается температура от 0 до минус 3 градусов, ночью заморозки: от минут 3 до минус 6.

- Благодаря западному крылу азиатского антициклона существенные осадки маловероятны, а, начиная со вторника и далее, из-за туч станет часто выглядывать солнце, - сообщают синоптики Центра.