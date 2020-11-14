"Он же так тихо крадется". В Ярославле иномарка врезалась в поезд

ДТП произошло в пятницу, 13 ноября. ФОТО: ГУ МЧС Твиттер

Вчера, 13 ноября, на железнодорожном переезде на улице Мостецкой произошло ДТП. Около 19 часов иномарка "Джили Атлас" врезалась в поезд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, пострадавших нет. Однако на довольно продолжительное время движение транспорта в этом районе было перекрыто, водителям пришлось добираться до мест назначения в объезд. На месте работали шесть человек спасателей и медики скорой помощи.

Ярославцы в социальных сетях не понимают, как можно было врезаться в грузовой состав.

- Как можно поезд не заметить? Он же такой незаметный и так тихо крадется, а потом - бац, как выпрыгнет неожиданно, - иронизирует подписчик группы "Автопортал76.ру".