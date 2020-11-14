Полиция Ярославля проверила соблюдение масочного режима

С мая в Ярославской области действует масочный режим Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники Кировского отдела полиции города проверили, как ярославцы соблюдают масочный режим. Прошли по торговым точкам и учреждениям общественного питания.

- Задача была, в первую очередь, провести профилактическую работу, разъяснить гражданам, что носить маски необходимо во всех общественных местах - в магазинах, на автовокзалах, остановках, медучреждениях, аптеках, то есть, везде, где возможно массовое скопление людей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также напомнили и о необходимости соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Нарушителям масочного режима, если они не прислушиваются к предупреждениям, грозит штраф. Физических лиц могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должных лиц - от 10 до 50 тысяч. Предприниматели могут лишиться суммы от 30 до 50 тысяч рублей, максимальное наказание для юридических лиц - 300 тысяч.

Масочный режим в Ярославской области действует с мая этого года. Для ярославцев старше 65 лет введен режим обязательной самоизоляции.