В Ярославской области выявили 50 случаев бешенства животных

Бешенством может заразиться и домашнее животное. ФОТО: архив КП

В этом году в Ярославской области было выявлено 50 случаев бешенства у животных в 48 неблагополучных населенных пунктах.

Бешеные животные были замечены в 11 населенных пунктах Ярославского района, 10 пунктах Борисоглебского. Больные звери встречались в восьми деревнях и селах Гаврилов-Ямского района, в пяти - Большесельского. Четыре случая зафиксировано в Тутаевском районе, три - в Ростовском. По два раза бешеных животных в этом году встречали в Некоузском и Даниловском районах, единичные случаи имели место в Угличском, Мышкинском и Рыбинском районах.

Как сообщает Россельхознадзор по Ярославской области, признаки бешенства нашли у 35 енотовидных собак, восьми лис, пяти домашних собак, домашней кошки и барсука.