Ярославская область получила 14,5 миллиона рублей на покупку квартир для ветеранов

Новые квартиры получат 9 ветеранов Фото: Евгения ГУСЕВА

Из федерального бюджета Ярославской области выделено 14,5 миллионов рублей на покупку жилья для девяти ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе жилье получит и Михаил Николаевич Пеймер, который на прошлой неделе обратился с просьбой ускорить данный процесс.

- Планируем оформить и передать ветеранам свидетельства на предоставление выплат до 20 ноября, то есть в самое ближайшее время, - сказал глава региона Дмитрий Миронов.

Субсидии на покупку жилья получат четыре ветерана из Ярославля, остальные сейчас проживают в Угличе, Любиме, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском и Некрасовском районе.