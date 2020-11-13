В Ярославской области ребенку выбило глаз петардой

Петарда отскочила прмо в глаз ребенку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧП произошло в Ростовском районе вчера, 12 ноября. В руки 11-летнего мальчика попала петарда. Ребенок зажег опасную игрушку и отбросил ее в сторону. Но петарда отскочила от дерева и попала мальчишке в глаз.

- Ребенок получил проникающее ранение левого глаза. Он госпитализирован в Ярославскую детскую областную клиническую больницу, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас по этому ЧП проводится доследственная проверка. В том числе выясняется, кто и почему продал несовершеннолетнему опасное изделие.

Известно, что мальчику уже сделали операцию, но никаких прогнозов по тому, получится ли сохранить зрение, врачи пока не дают.