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Ярославские власти назвали стоимость строительства третьего моста через Волгу

Без федеральных средств не обойтись
Полина Вачнадзе
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Ярославские власти назвали стоимость строительства третьего моста через Волгу

Ярославские власти назвали стоимость строительства третьего моста через Волгу

Фото: Полина Вачнадзе

Власти Ярославской области назвали сумму, в которую обойдется строительство третьего моста через Волгу. Это 13 миллиардов 600 миллионов рублей. Средства на строительство могут быть выделены из федерального бюджета.

Не оставляет ярославские власти и мысль о Карабулинской развязке, которая могла бы решить многие транспортные проблемы города.

- Это один из наиболее важных проектов. На данный момент у нас подготовлена финансовая и транспортная модель сооружения. Хочу отметить, что отдельным этапом мы выделили строительство третьего моста через Волгу. В соответствии с рекомендациями правительства РФ и Министерства транспорта принято решение идти путем разработки технико-экономического обоснования, - сказал на пресс-конференции директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Это предпроектные работы, которые представляют из себя две трети готовых проектных документов. При наличии технико-экономического обоснования, регион может получить федеральные деньги на реализацию проекта.