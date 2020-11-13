Специалисты Ярэнерго получили благодарность за обслуживание уличного освещения в Некрасовском районе

ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Администрация сельского поселения Некрасовское и жители Левашовского и Лапинского сельских округов Ярославской области поблагодарили специалистов Некрасовского РЭС филиала «Россети Центр Ярэнерго» за проведенные работы по восстановлению наружного освещения в селе Левашово и деревне Лапино.

В рамках заключенного контракта с сельским поселением Некрасовское по обслуживанию уличного освещения энергетики установили 56 светильников, заменили 8 ламп и 4 фотореле, а также провели ремонтные работы на сетях наружного освещения. Помимо Левашово и Лапино, освещение было восстановлено в деревнях Ляхово и Васенино, новые светильники появились в поселке Некрасовское, которые теперь будут освещать улицу Энергетиков.

- Сейчас, когда световой день уменьшается, исправно работающие фонари способствуют созданию комфортных условий для проживания граждан и их передвижения в темное время суток, - отметили в администрации Сельского Поселения Некрасовское.

Производственная база, наличие спецтехники и квалифицированный персонал позволяют филиалу «Россети Центр Ярэнерго» проводить обслуживание, ремонтные и монтажные работы, а также модернизировать системы уличного освещения на основании заключенных договоров по всей Ярославской области.