Автобус из Тутаева будет останавливаться в 14-м микрорайоне Ярославля Фото: Правительство Ярославской области

Автобус №158, который ездит из Тутаева до Ярославля-главного через поселок Константиновский, теперь останавливается в 14-м микрорайоне. Новый остановочный пункт включен в маршрут.

Сделано это по просьбе жителей Тутаевского района. До этого маршрут не предусматривал остановку на выезде из Ярославля.

– Решение о включении дополнительного остановочного пункта в межмуниципальный маршрут №158 было принято в интересах пассажиров, в целях повышения доступности транспортных услуг для жителей Тутаева, Ярославля и других населенных пунктов, – сообщил и. о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко.

Перевозки будут проходить по ранее составленному расписанию.