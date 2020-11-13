Глава Ярославской области предложил автоматически продлить меры социальной поддержки

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную Думу законопроект. По нему ярославцы освобождаются от необходимости подтверждать право на получение мер социальной поддержки до 1 марта следующего года. Если гражданин признан нуждающимся в ней на 1 октября этого года, то до марта следующего никаких новых документов собирать не надо.

- Президент России еще весной, на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией, дал поручение освободить жителей страны от необходимости подтверждать свою нуждаемость, – сказал Дмитрий Миронов. – Это помогло разгрузить учреждения, которые занимаются сбором и выдачей документов, избежать излишнего скопления людей и своевременно предоставить помощь нуждающимся. Сейчас эпидемиологическая ситуация осложняется, и потому принято решение продлить такие «каникулы» для тех граждан, которым нужна поддержка государства.

Документ предлагается рассмотреть в первоочередном порядке.