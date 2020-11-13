Суд продлил содержание под стражей бывшего заместителя мэра

Ринат Бадаев останется в СИЗО еще на месяц Фото: Олег ЗОЛОТО

Фрунзенский районный суд Ярославля сегодня, 13 ноября, продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву. Он проведет проведет за решеткой еще один месяц, до 15 декабря.

Напомним, что Ринат Бадаев обвиняется в совершении двух преступлений по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». По одному из эпизодов экс-чиновнику меняют получение более чем двух миллионов рублей от генерального директора строительной компании.