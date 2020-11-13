Правительство области выделило 26 миллионов рублей на помощь пострадавшим при взрыве дома на Батова

Деньги пойдут на оплату питания и проживания людей в гостиницах Фото: Правительство Ярославской области

Из резервного фонда правительства Ярославской области областному центру выделили 26 миллионов 399 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату питания и проживания ярославцев, пострадавших при взрыве газа в доме на улице Батова.

С августа 90 семей, а это 222 человека, проживали в гостиницах «Которосль» и «Azimut». Им ежедневно предоставлялось трехразовое питание, а также была организована развозка детей в школы и сады Дзержинского района. Не трудно подсчитать, что содержание одного человека обходилось примерно в 1500 рублей в сутки.

- Сейчас на время, пока решаются процедурные вопросы получения денег из федерального резервного фонда для расселения, гражданам будут предоставлены компенсации за наем жилья. Будем стараться ускорить завершение процесса сбора документов, чтобы люди как можно скорее смогли купить себе новые квартиры, - сказал глава региона Дмитрий Миронов.

Ранее из резервного фонда правительства Ярославской области уже были выделены 29 миллионов 330 тысяч рублей – единовременные выплаты на покупку жилья получили собственники 12 квартир, разрушенных во время взрыва. Семьи погибших получили по миллиону рублей, трем женщинам, получившим травмы, выплатили по 200 тысяч. Всем собственникам и зарегистрированным в доме ярославцам оказана адресная социальная помощь.

30 октября некоторые жители дома на улице Батова вышли с пикетом к правительству Ярославской области требуя оставить их в гостиницах, а оттуда переселить сразу в новые квартиры.