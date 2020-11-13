40-летний рыбинец ответит за уничтожение леса на 2,6 миллиона рублей

Спилили ольху, березу, ель Фото: Полина Вачнадзе

Полиция Рыбинска завершила уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Деревья, которые относились к категории «Защищенный лес», вырубили около деревни Кишатино Рыбинского района. Спилили ольху, березу, ель в объеме почти 374 кубических метров на площади в 1,3 гектара. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 2,6 миллиона рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.