Ярославцам рассказали о лайфхаках во время сезона распродаж

ФОТО: Ярославское отделение Почты России

Скоро стартуют главные распродажи года. Интернет-магазины уже активизировались и предлагают покупателям приобрести товары «по самым низким ценам». Почта России решила напомнить ярославцам о шести полезных лайфхаках, которые помогут сделать покупки просто, безопасно и с удовольствием.

При заказе доставки товаров из интернет-магазинов важно придерживаться ряда правил:

- внимательно проверяйте адрес доставки;

- старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. В иностранных магазинах ее могут обозначить как «Registered mail». Тогда вы точно будете знать, где находится ваша покупки и когда она поступит в почтовое отделение;

- отслеживайте свое почтовое отправление на официальном сайте Почты России. Там содержится актуальная информация;

- оформите упрощенное получение, это можно сделать в любом почтовом отделении. Тогда при получении посылки вам не понадобится паспорт и бумажное извещение, достаточно назвать оператору код из СМС;

- отправление можно получить без очереди, предварительно записавшись на прием;

- чтобы не нарваться на мошенников, воспользуйтесь отправлением «ценная посылка» с описью вложения. Она вскрывается в почтовом отделении в присутствии почтовых работников. Если вложение не такое, как надо, можно составить претензию, отказаться от получения и выслать посылку обратно. Но все услуги почты оплачивает отправитель.