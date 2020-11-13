В Ярославской области за сутки произошло два крупных ДТП

В ДТП под Ростовом погиб человек Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области за 12 ноября произошли два крупных ДТП.

В аварии в Ростовском районе погиб 28-летний мужчина. По предварительной версии, он не справился с управлением и машина перевернулась. Водитель скончался на месте аварии.

Второе серьезное ДТП произошло в Ярославле на улице Автозаводской около 23:00. Столкнулись две машины: УАЗ-2206 и «Лада Приора». За рулем первой сидел 60-летний водитель, его после первой медицинской помощи отпустили домой долечиваться. Пассажиру «Приоры» повезло меньше – 38-летнего мужчину с травмами пришлось госпитализировать. Водитель «лад» не пострадал.

Сотрудники полиции разбираются с обстоятельствами обоих аварий.