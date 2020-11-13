Ярославские власти назвали срок окончания ремонта на Добрынинском мосту

Мост обещают доделать в 2021 году Фото: Правительство Ярославской области

На пресс-конференции, которая была посвящена окончанию сезона дорожных работ ТВ регионе, мэр Ярославля Владимир Волков назвал срок окончания ремонта на Добрынинском мосту. Полностью объект пообещали сдать в следующем году.

- Добрынинский путепровод функционирует. Все, что касается той части, что сейчас перекрыта, то только после решения экспертов будет продолжена работа. Конечно, в 2021 году введем уже полном объеме, - сказал глава города.

Работы будут проходить по новому контракту. Нынешний обойдется в 994 миллиона рублей, большая часть средств уже выплачена подрядчику.

Правая часть путепровода, соединяющего два крупных района города, была открыта вечером 11 ноября. Первый день работы моста прошел без каких-либо эксцессов, однако, водителей ждал сюрприз в виде двойной сплошной линии у съезда с моста со стороны Пятерки.