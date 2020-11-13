Ярославский «Локомотив» уступил «Автомобилисту»

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Вчерашняя встреча на льду «Арены-2000» закончилась поражением ярославцев. С екатеринбургским «Автомобилистом» нашим «железнодорожникам» не везет: предыдущая встреча, которая прошла на льду Екатеринбурга закончилась победой хозяев.

В этот раз была надежда, что поможет свое поле, но она не оправдалась – 2:1.

Но ярославские болельщики поражение любимцев восприняли философски:

- Какой-то заколдованный «Авто» для «Локомотива». Прям не идет шайба в ворота. Столько моментов было.

- Какой бы ужасный матч не был, но сильно критиковать команду, которая за предыдущие 13 игр потеряла одно очко, не стоит. Невозможно в нынешней КХЛ, которая ощутимо подровнялась, играть без спадов и просто плохих матчей. … Ждем матч с ЦСК, после него будет больше пищи для размышления. Команде все равно спасибо за эту длинную серию в очках.

Следующая встреча у «локомотива» пройдут в Москве, с ЦСКА.