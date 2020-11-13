В Ярославской области уничтожили деревья в отдаленном лесничестве

Лесному фонду причинен ущерб на 750 тысяч рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Любимского района возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Пречистенское лесничество в районе деревни Афанасьевское лишилось 85 кубических метров лесных насаждений. Лесному фонду причинен ущерб на 750 тысяч рублей.

- Материалы проверки были направлены в следственный орган, после чего и принято решение о возбуждение уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Расследование находится на контроле у прокурора района, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.