В Ярославской области уничтожили деревья в отдаленном лесничестве

Лесному фонду причинен ущерб на 750 тысяч рублей.
Фото: Полина Вачнадзе
Прокуратура Любимского района возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Пречистенское лесничество в районе деревни Афанасьевское лишилось 85 кубических метров лесных насаждений. Лесному фонду причинен ущерб на 750 тысяч рублей.
- Материалы проверки были направлены в следственный орган, после чего и принято решение о возбуждение уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Расследование находится на контроле у прокурора района, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.