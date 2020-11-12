«Временная, но постоянная»: в мэрии Ярославля пояснили, почему запретили повороты у Добрынинского моста

Временная разметка, скорее всего, станет постоянной Фото: Полина Вачнадзе

Открытие Добрынинского моста после продолжительного ремонта оказалось с неприятным сюрпризом. Первые автомобилисты обратили внимание, что со стороны Пятерки перед путепроводом появилась новая разметка: двойная сплошная линия. То есть, при спуске с моста теперь нельзя повернуть на улицу Карла Либкнехта, а при движении по улице Добрынина запрещен поворот в сторону школы №76. Иначе – лишение прав.

Как пояснили КП-Ярославль в мэрии города, так как на путепроводе еще ведутся работы, то все разметки и знаки временные. Но напрасных надежд питать не стоит: велика вероятность того, что двойная сплошная останется и после полного открытия Добрынинского моста.

- Объект ремонтируется по федеральной программе. Проект ремонта и благоустройства создается с учетом всех знаков и разметок. Поэтому ездить теперь нужно в рамках установленных изменений, - сказали в мэрии.

Как известно, нет в России ничего более постоянного, чем что-то временное.