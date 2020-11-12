Памятка для ярославцев: как теперь будут пересчитывать плату за некачественные коммунальные услуги

Как теперь будут пересчитывать плату за некачественные коммунальные услуги Фото: Полина Вачнадзе

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые касаются перерасчета стоимости коммунальных услуг. Теперь перерасчет будет делать та организация, что отвечает за их поставку: управляющая компания, ТСЖ или жилищный кооператив.

Если контракт напрямую заключен с ресурсоснабжающей организацией, то этот вопрос ложится на ее плечи. Но есть нюанс: например, если температура горячей воды упала после того, как она попала во внутридомовые системы, значит УК содержит сети в ненадлежащем состоянии. Тогда уже «управляйка» должна возместить РСО убытки из-за изменения платы для потребителей.

Как в таком случае действовать ярославцам? Возьмем для примера ту же самую горячую воду. Если ее температура ниже положенной (60 градусов), потребитель должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу – письменно или по телефону. С этого момента начинается отсчет периода предоставления некачественной услуги (если нарушение подтвердится).

Если УК не может определить причину сбоя, то ее специалисты проводят проверку. На нее отводится два часа, но заявитель может выбрать другой день и время.

По итогам проверки УК составляет акт, в нем указываются все выявленные нарушения или их отсутствие. Один экземпляр должен остаться у заявителя.

Если управляющая компания отказывается проводить проверку или не видит нарушений, собственник квартиры может сделать это сам в присутствии двух соседей и председателя совета дома или ТСЖ. Результаты нужно задокументировать. Как вариант – можно привлечь независимую экспертизу или департамент госжилнадзора.

На основании акта проверки или заключения эксперта собственник может подать заявление на перерасчет платежей.