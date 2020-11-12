Ярославцы выбирают «Друзей»

В период самоизоляции жители Ярославля отдали предпочтение сериалам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период самоизоляции жители Ярославля отдали предпочтение сериалам. В лидерах – американский ситком «Друзья» и российский многосерийная комедия «Гранд», набравшие суммарно свыше 14 тысяч просмотров. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ с начала 2020 года.

Среди полнометражных фильмов свыше 90% пользователей отдают предпочтение зарубежным кинокартинам. Самыми востребованными, по данным исследования, стали фильмы «Достать ножи», «Форд против Ферарри» и «Джентельмены».

Лидирующим жанром в регионе стали комедии: их посмотрели более 78 тысяч раз. На втором месте – драмы, которым отдали предпочтение более 55 тысяч раз. При этом общее число кинопросмотров сериалов и фильмов пользователями сервиса в Ярославле и Ярославской области составило почти 200 тысяч.

- С начала самоизоляции зрители стали активнее смотреть качественный видеоконтент, который предоставляют онлайн-кинотеатры. У людей появилось время на просмотр любимых фильмов и сериалов. Так, за 9 месяцев этого года число пользователей сервиса выросло больше чем на 20 %, – прокомментировал директор отделения МегаФона в Ярославле Сергей Обичкин.

Также, свидетельствуют данные МегаФона, растет интерес ярославцев и жителей области к просмотру ТВ-каналов, включенных в МегаФон ТВ. В числе лидеров этого года по динамике – спортивные каналы, в том числе «Матч» и «Матч Премьер». Драйвером тенденции стало возобновление футбольного сезона после снятия ограничений, связанных с пандемией, а также проведение статусных матчей – финальной части Лиги Чемпионов и Лиги Европы.