Деньги с продажи Ленинского рынка в Ярославле потратят на субсидии по пассажирским перевозкам

В мэрии Ярославля решили, на что пойдут деньги, вырученные с продажи рынка в Ленинском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Ярославля решили, на что пойдут деньги, вырученные с продажи рынка в Ленинском районе города. Общая стоимость акций составила 145,3 миллиона рублей.

- Полученные средства будут направлены на погашение задолженности по выполненным контрактам, обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий на пассажирские перевозки внутри города. Порядка 25 миллионов направят МБУ «Горзеленхозстрой» на содержание паркового хозяйства и улично-дорожной сети, - пояснил заместитель мэра Андрей Данц.

По его словам, эпидемиологическая обстановка серьезно отразилась на поступления в бюджеты. Доходы города снизились на 500 миллионов рублей. За 9 меясцев этого года в бюджет Ярославля поступило 15 785 миллионов рублей, расходы составили 16 864 миллиона.