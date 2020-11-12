Невозможно повернуть: на съезде у Добрынинского моста в Ярославле сделали двойную сплошную

На съезде у Добрынинского моста в Ярославле нарисовали двойную сплошную линию. ФОТО: группа "ЯрБолталка" ВКонтакте

Вчера, 11 ноября, в Ярославле открыли движение по правой части Добрынинского моста. Этого дня ждали и автомобилисты, и те, кто пользуется брагинскими маршрутками. Но людей ждал первый неприятный сюрприз: двойная сплошная у съезда со стороны Пятерки.

- Если едешь по Добрынина в сторону Брагино невозможно повернуть к школе №76 и, соответственно, с моста на улицу Карла Либкнехта можно свернуть только ценой прав, - пишут автомобилисты. – Наверное, будут ждать ЧП на данном участке.

А вот «зебру» на съезде оставили, хотя местные жители стараются ей не пользоваться из-за большой вероятности попасть под колеса мчащихся с моста машин: притормаживать в этом месте водители очень не любят.

За комментариями по поводу вдруг появившееся двойной сплошной КП-Ярославль обратилась в мэрию города. Ждем пояснений.