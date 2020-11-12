Московский суд продлил арест обвиняемому в убийстве сестер из Рыбинска

Виталию Молчанову продлили арест до 18 февраля Фото: УМВД по Ярославской области

Басманный суд Москвы продлил арест Виталию Молчанову, который обвиняется в убийстве двух сестер из Рыбинска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ирину Софинскую.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, - рассказала сотрудница суда.

Срок ареста установлен до 18 февраля.

Напомним, страшная трагедия произошла 15 сентября этого года. Тела двух девочек с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила их мама, вернувшаяся с работы. Подозреваемого в убийстве нашли и задержали на третий день после ЧП.