В Ярославле изменится расписание одного из автобусов

С 16 ноября изменится расписание автобуса №2 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится расписание автобуса №2 «Улица Большие Полянки - ЯШЗ». Изменения, которые начнут действовать с 16 ноября, коснутся будних дней.

- На линии вместо ПАЗов будут работать микроавтобусы с интервалом движения 5-6 минут в час пик, - сообщается в группе «Общественный транспорт Ярославля» в социальной сети.

Отправление от остановки «Улица Большие Полянки»: 05.07; 05.41; 06.13; 06.25; 06.37; 06.42; 06.48; 06.53; 07.00; 07.09; 07.16; 07.23; 07.30; 07.37; 07.43; 07.48; 07.53; 08.00; 08.05; 08.10; 08.15; 08.20; 08.28; 08.35; 08.41; 08.48; 08.53; 08.57; 09.05; 09.15; 09.22; 09.29; 09.38; 09.47; 09.55; 10.03; 10.14; 10.26; 10.40; 10.52; 11.04; 11.15; 11.27; 11.41; 11.51; 12.03; 12.15; 12.23; 12.32; 12.38; 12.45; 12.54; 12.59; 13.04; 13.09; 13.16; 13.25; 13.33; 13.42; 13.49; 13.54; 14.02; 14.08; 14.13; 14.18; 14.24; 14.31; 14.39; 14.57; 15.03; 15.11; 15.21; 15.34; 15.48; 15.59; 16.11; 16.22; 16.30; 16.35; 16.44; 16.49; 16.56; 1701.; 17.09; 17.15; 17.23; 17.29; 17.38; 17.47; 17.56; 18.01; 18.14; 18.21; 18.27; 18.38; 18.48; 19.00; 19.14; 19.27; 19.42; 20.08; 20.41; 21.18; 21.54; 22.28; 23.04.

От ЯШЗ: 05.44; 06.13; 06.23; 06.40; 06.52; 07.01; 07.09; 07.16; 07.20; 07.24; 07.33; 07.38; 07.43; 07.48; 07.53; 08.01; 08.06; 08.11; 08.24; 08.28; 08.36; 08.46; 08.53; 09.00; 09.11; 09.18; 09.26; 09.34; 09.45; 09.57; 10.11; 10.24; 10.36; 10.46; 11.00; 11.12; 11.23; 11.34; 11.48; 11.56; 12.02; 12.08; 12.14; 12.24; 12.30; 12.36; 12.41; 12.47; 12.56; 13.04; 13.14; 13.20; 13.26; 13.35; 13.40; 13.45; 13.50; 13.55; 14.04; 14.12; 14.22; 14.28; 14.36; 14.44; 14.52; 15.04; 15.18; 15.30; 15.42; 15.53; 16.01; 16.06; 16.15; 16.20; 16.26; 16.32; 16.38; 16.44; 16.52; 17.02; 17.11; 17.18; 17.27; 17.32; 17.37; 17.43; 17.52; 17.58; 18.06; 18.12; 18.20; 18.30; 18.42; 18.50; 18.57; 19.06; 19.15; 19.27; 19.39; 19.49; 20.01; 20.12; 20.49; 21.22; 21.59; 22.35; 23.31.

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