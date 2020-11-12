Оформление больничных для ярославцев старше 65 лет: что делать и сколько заплатят?

ФОТО: Фонд социального страхования

В Ярославской области указом губернатора региона введен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Выходить из дома можно только в магазин, за медицинской помощью и на прогулку с домашними питомцами.

Работающие ярославцы старше 65 лет могут оформить больничный с 12 по 25 ноября. Как пояснили в областном отделении Фонда социального страхования, назначение пособия по временной нетрудоспособности не потребует заполнения каких-либо документов. Оплата больничного придет в течение 7 дней с момента поступления сведений от работодателя.

Расчет пособия будет происходить следующим образом. Если стаж более 8 лет, дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За основу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (это почти 70 тысяч рублей в месяц).

Но следует помнить, что пособия выплачиваются лишь при соблюдении режима самоизоляции. Если работник попадется на нарушении, деньги по больничному придется вернуть.

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