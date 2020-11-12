Болельщики ярославского «Шинника» смогут прийти на следующий матч команды

Стадион разрешили заполнить только на 30% от общей вместимости. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" во ВКонтакте

Болельщики «Шинника» смогут прийти на матч с тольяттинским «Акроном». Информация об этом появилась сегодня, 12 ноября, в официальной группе ярославского клуба во ВКонтакте.

- Управление Роспотребнадзора Ярославской области разрешило очное присутствие болельщиков на матче «Шинник» - «Акрон», который пройдет 15 ноября, - говорится в сообщении.

Отмечается, что стадион разрешили заполнить только на 30% от общей вместимости.

Напомним, предыдущий матч, с московским «Спартаком-2», прошел без зрителей. Такое решение было связано с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Возможно, запрет вводили, боясь наплыва фанатов столичного клуба.