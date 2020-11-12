Актер из Ярославской области получил «Золотую маску»

ФОТО: группа "Ярославский ТЮЗ" ВКонтакте

Актер ярославского ТЮЗа Виталий Стужев получил «Золотую маску» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Церемония прошла на сцене Музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко.

Номинанты на премию определялись экспертным советом по итогам театрального сезона 2018-2019 годов. Награды должны были вручить еще в апреле, но из-за пандемии по коронавирусу церемонию отложили.

За свою долгую сценическую жизнь Виталий Стужев сыграл более 200 ролей, в том числе классического репертуара. Роль Ивана Коломийцева отмечена премией Ярославской области имени Ф.Г.Волкова. В сентябре 2015 года актер был награжден Особым призом оргкомитета и зрительских симпатий за исполнение главной роли Мультика в фильме Владимира Вобликова «Старики» на кинофестивале «Святой Владимир», который проходил в Севастополе.

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