Региональный Фонд поддержки предпринимательства за 10 лет работы выдал льготные микрозаймы 1371 субъекту МСП

Фонд является одним из самых востребованных институтов поддержки бизнеса Фото: Правительство Ярославской области

10 лет назад был создан Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, важное направление работы которого – предоставление льготных микрозаймов. В этом году предприниматели уже получили более 229 миллионов рублей. А всего за время работы организации выдано более 1,66 миллиарда рублей 1371 субъекту МСП.

Также фонд предоставляет предпринимателям поручительства для привлечения финансов коммерческих банков или лизинговых организаций. Благодаря этому в 2020 году региональный бизнес получил кредитов на 724 миллиона рублей, за 10 лет – на 3,55 миллиарда.

– Фонд является одним из самых востребованных институтов поддержки бизнеса, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – Его ключевые задачи: увеличение числа кредитоспособных и финансово устойчивых предприятий малого и среднего предпринимательства, содействие созданию новых рабочих мест и реализации проектов. Помощь бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году в условиях распространения коронавируса был запущен механизм антикризисной поддержи МСП. Предприниматели могут получить средства на срок до двух лет: при наличии залога – до 2 миллионов рублей, без него – до 1 миллиона. При этом ставки – 2 – 4 процента годовых. Время рассмотрения заявок минимальное.

Также уже в 2020 году фонд начнет выдавать льготные займы самозанятым.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства работает на базе центра «Мой бизнес» по адресу: Ярославль, ул. Свердлова, 25д, 3-й этаж. Тел.: (4852) 58-80-84, 58-94-75, сайт: www.fond76.ru.