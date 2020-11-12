В Ярославле скончался заместитель главврача Соловьевской больницы

Александр Джурко ушел из жизни после тяжелой болезни. ФОТО: сайт ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева»

В Ярославле вчера, 11 ноября, после тяжелой болезни ушел из жизни заместитель главного врача по травматологии и ортопедии больницы имени Соловьева Александр Джурко. Информация об этом появилась на сайте медицинского учреждения.

В должности заместителя главврача Александр Дмитриевич проработал десять лет. Более 20 лет он трудился на кафедре травматологии и ортопедии Ярославской медицинской академии.

- Александр Дмитриевич внес весомый вклад в развитие травматологии в Ярославской области. Он является автором множества научных работ, соавтором монографий и изобретений. Его огромный опыт научной, практической и педагогической работы позволил воспитать не одно поколение врачей-травматологов-ортопедов. Добрая память об Александре Дмитриевиче навсегда останется в наших сердцах, - написали коллеги медика.

Прощание с Александром Джурко состоится в пятницу, 13 ноября, в 11 часов в траурном зале больницы имени Н.В. Соловьева. КП-Ярославль выражает соболезнования родным, близким и коллегам врача.