Жителям дома на улице Батова в Ярославле дадут денег на переезд

Введены две дополнительные выплаты пострадавшим Фото: Мэрия Ярославля

На заседании муниципалитета Ярославля было принято решение расширить круг заявителей, которые могут претендовать на получение выплат за аренду жилья. В эту категорию попали все собственники квартир.

- Кроме того, принято решение ввести две дополнительные выплаты. Жители часто обращаются с вопросами, где хранить вещи, где найти средства на демонтаж и вывоз мебели, на ее хранение. Мы окажем людям дополнительную поддержку, чтобы они могли решить насущные вопросы. Также мы компенсируем расходы, полученные при поиске помещений для найма, - сказала директор департамента по социальной поддержке населения Ольга Войнова.

Каждая семья должна получить по пять тысяч рублей на вывоз мебели и ее хранение, в том числе и услуги грузчиков и перевозчиков. Предусмотрена однократная выплата на подбор съемного жилья.

Эти траты будут стоить городскому бюджету почти 1,9 миллиона рублей. 21 семья до сих пор остается в гостиницах.