В Ярославской области будут судить банду, которая обворовывала пенсионеров

Обвиняемые похитили у двух пенсионерок деньги и украшения на общую сумму 340 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Три жителя Тутаевского района предстанут перед судом. 36-летний мужчина, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности, 49-летняя и 32-летняя женщины обвиняются в кражах.

По версии следствия, в начале мая этого года злоумышленники приехали в деревню Угличского района. Одна из преступниц постучала в двери дома 82-летней пенсионерки и под предлогом проверки статуса земельного участка попросила показать ей территорию. Пока обвиняемая отвлекала женщину, ее сообщники вошли в помещение и украли деньги и золотые украшения на общую сумму 317 тысяч рублей. Вот только воры не догадывались о том, что в доме есть камеры видеонаблюдения, которые установил сын потерпевшей. Как раз в момент совершения преступления он просматривал онлайн-видео. Мужчина тут же обратился в полицию.

В ходе следствия установили, что жертвами банды стала еще одна пожилая женщина. В конец мая обвиняемые, скрывая свои лица под медицинскими масками, пришли к 85-летней жительнице Тутаевского района и представились сотрудниками суда, якобы проверяющими факты краж в отношении пенсионеров. Пока злоумышленница общалась с хозяйкой дома, ее напарник прошел в одну из комнат и похитил 23 тысячи рублей.

- Обвиняемых удалось установить и задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Двоих из них - мужчину и 49-летнюю женщину - на время следствия заключили под стражу. Свою вину все обвиняемые признали и частично возместили материальный ущерб потерпевшим, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.