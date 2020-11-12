В мэрии рассказали о готовности коммунальщиков к заморозкам

Дороги начали обрабатывать реагентами Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля рассказали, как коммунальщики подготовились к заморозкам и гололеду на дорогах. Вчера, 11 ноября, спасатели опубликовали экстренное предупреждение о гололедице и предупредили, что движение может быть затруднено.

Сейчас, как сообщает мэрия, во всех районах города идет обработка дорог и мостов. После снегопадов будут использовать твердый реагент. Пескосоляная смесь предназначена для температурного режима, при котором нельзя работать с жидким реагентом.

- «Горзеленхозстрой» закупил 23 тысячи кубических метров жидких реагентов. Проведен контракт на закупку 300 тонн твердых противогололедных материалов. Пескосоляная смесь заготовлена в достаточном количестве, также закупили около 1500 тонн технической соли, - пояснил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Работы, по его словам, в основном проводятся ночью, когда на улицах мало машин.