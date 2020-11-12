За один день в ДТП на ярославских дорогах пострадали три пешехода

Две аварии произошли в Ярославле, третья - в Ярославском районе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области за один день, 10 ноября, в авариях пострадали три пешехода.

Первое ДТП произошло в 7:05 у дома №13в на 2-й Шоссейной в Ярославле. По предварительной информации, 45-летний водитель машины «Форд» сбил 80-летнего мужчину. Пенсионера с травами доставили в больницу.

Вторая авария случилась в Ярославском районе на 18-м километре дороги Ярославль - Шопша спустя полтора часа. «Лада Веста», за рулем которой был 38-летний мужчина, сбил 70-летнюю пенсионерку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Третьей жертвой ДТП вновь стала женщина. В 16:51 у дома №46 на проспекте Фрунзе в Ярославле 28-летний водитель «Киа Рио» на регулируемом пешеходном переходе сбил 44-летнюю жительницу города.

Обеим женщинам госпитализация не потребовалась, они будут лечиться дома.

По всем фактам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.