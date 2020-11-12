В Ярославле по Добрынинскому мосту пустили общественный транспорт. Схема движения

Мост открыли вечером 11 ноября Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле запустили движение по правой части Добрынинского моста. В связи с этим изменилась схема движения автобусов в районе путепровода:

- возобновилось движение автобусов №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР»,

- прекратилось движение автобусов №8Б «15 МКР – МКР «Промышленный», и №8К «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Улица Чкалова»,

- автобусы №78 «Торговый переулок – 15 МКР», маршрутки №38 «Нижний поселок – 14 МКР», №61 «15 МКР – Пивзавод», №71 «5 МКР – «Холодмаш» на участке между остановками «Улица Добрынина» и «Улица Елены Колесовой» будут ходить по улице Добрынина, Добрынинскому путепроводу, Промышленному шоссе.