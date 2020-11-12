Ярославцы в многоквартирном доме установили личный лифт

Ярославцы установили в МКД свой лифт. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Предприимчивость некоторых ярославцев не знает границ. В Ярославле мать и сын, пользуясь тем, что их квартира находится на последнем этаже многоэтажки, полностью отгородились от соседей. В огороженном стеклянной стеной помещении находчивая семья установила мебель и стиральную машину.

Но и на этом мать с сыном не успокоились – внимание их привлек чердак, который, как им показалось, простаивал без дела. Тогда мужчина и женщина, не долго думая, переделали помещение под крышей под еще одну квартиру и, внимание, установили для себя персональный лифт!

Соседи на это смотрели-смотрели, да и обратились в департамент госжилнадзора: имущество все же общее, платят за него все, а пользуются только «избранные». В итоге суд встал на сторону истцов и постановил все демонтировать.

- Замок на двери чердака срезали, помещение освобождено от личных вещей. Что касается стеклянной перегородки, то должник уже приступил к устранению конструкции, доступ на площадку остальным соседям обеспечен, права всех собственников восстановлены, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.