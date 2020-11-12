В Рыбинске назначили нового начальника полиции

Полицию Рыбинска возглавил подполковник Олег Егоров Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске на должность начальника полиции назначили подполковника Олега Егорова. На этом посту он сменил Вадима Иванова.

Нового руководителя личному составу представили вчера, 11 ноября, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Олег Анатольевич начал службу в органах в 1992 году с должности милиционера вневедомственной охраны. С 2010 по 2014 год служил в УМВД России по Ярославской области, с 2014-го занимал руководящие должности в территориальных органах МВД России на районном уровне. На протяжении двух последних возглавлял полицию Переславля-Залесского.