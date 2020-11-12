Ярославцам бесплатно покажут фильмы студенческого фестиваля ВГИК

Показы пройдут с 14 по 16 ноября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 14 по 16 ноября будут проходить конкурсные показы фильмов 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Ярославцам покажут учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы студентов как российских, так и иностранных киношкол.

Показы пройдут на 31 площадке в 15 районах региона. Вход свободный, но с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора. То есть, маски и социальная дистанция обязательны.

В Ярославской области фестиваль проводится с 2014 года. В Ярославле показы запланированы на 16 ноября, пройдут они в кинозале "Луч" КЗЦ "Миллениум" по предварительной записи по телефону 8(4852)22-44-59.