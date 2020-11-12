Ярославская область получила 147 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославская область получила 147 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Деньги поступили из резервного фонда Правительства России.

Как пояснил глава региона Дмитрий Миронов, средства пойдут на усиление лабораторной диагностики, увеличение числа проводимых тестирований и оборудование дополнительных коек для госпитализации COVID-зараженных. Из этих же денег будут закуплены лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

15,7 миллионов пойдут на оснащение лабораторий, где проводится тестирование. Их получат четыре медицинских учреждения области: инфекционная больница, областной кожно-венерологический диспансер, больница имени Семашко в Ярославле и поликлиника №3 Рыбинска.

84,5 миллиона рублей направят на закупку дополнительного оборудования и укрепления материально-технической базы медцентров, где развернуты койки для больных коронавирусом.

На 47 миллионов закупят лекарства для пациентов с подтвержденным COVID-19, которые лечатся дома.