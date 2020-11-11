Из детского отделения Переславской ЦРБ сделали инфекционное

Ремонт планируют завершить в декабре Фото: Артем КИЛЬКИН

В Переславской ЦРБ начался ремонт бывшего детского отделения, которое теперь будет принимать пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе, как утоняют в правительстве области, с COVID-19. Проще говоря, помещения перепрофилировали под коронавирусных пациентов.

- Заболеваемость коронавирусом растет, поэтому необходимо усилить работу существующих инфекционных отделений дополнительными мощностями, - пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин. – Принято решение о капитальном ремонте территориально отделенного здания Переславской ЦРБ и перепрофилировании его с учетом эпидемиологической ситуации под инфекционное отделение.

А что с маленькими пациентами? Их, как говорится в сообщении, перевели в другие, свободные палаты больницы.

Такая рокировка с учетом всех ремонтов стоила 23 миллионов рублей, правда, направлены они были из внебюджетных источников. Ремонт планируют завершить в декабре, в отделении будет 38 коек, в каждой палате – свои санитарные комнаты и душевые. Сейчас в помещениях идет обустройство вентиляции и кислородных точек.